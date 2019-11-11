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Contest Winners

Pro Football Challenge

  • Carlton Banks of New Bern

Best Seat in the House

  • Bob McKeever of Blounts Creek

March Mayhem Bracket Contest

  • John Koran of New Bern

Mel Robbins Contest

  • Kim Guy of Snow Hill

Southern Stars

Patricia Moore Bethel, NC
Regina Johnson Greenville, NC
Gera Miles Greenville, NC
Dion Dail Greenville, NC
Emilia Gordon Winterville, NC
Kathy Oakley Greenville, NC
Dr. David Salmons New Bern, NC
John Dunn Bogue, NC
Judy Robison New Bern, NC
Henry Tyson Greenville, NC
Donna Robinson Ayden, NC
Steve Christe Snow Hill, NC
Dawson Nethercutt Washington, NC
Randy Fulford Williamston, NC
Jenny Higgins Greenville, NC
Ron Smith Greenville, NC
Donnie Phillips Greenville, NC
Mike Rogister Greenville, NC
Mike Jenkins Kinston, NC
Dollie Lucas Greenville, NC
Brenda McLamore Kinston, NC
Ronald Evans Blackjack, NC
Pastor Candace Wilson Havelock, NC
Cassidy Canady Greenville, NC
Terry Edwards Greenville, NC
Tonya Lynch Greenville, NC
Rose Gay Farmville, NC
Colette Winkler Winterville, NC
Anne Taylor Faison, NC
Shannon Riggs Kinston, NC
Claudia Alligood Bath, NC
Chris Jenkins Kinston, NC
Elaine Wainwright Winterville, NC
Sue Henry Greenville, NC
Diana Boyd Bath, NC
Toye Branch Greenville, NC
Misty Chase Snow Hill, NC
Chappriel Putt Kinston, NC
Sierra Harrison Greenville, NC
Christa Wilder Greenville, NC
Sarah Blakely Greenville, NC
Kimberly Guy Greenville, NC
Elaine Edwards Kinston, NC