Contest Winners

Pro Football Challenge
- Carlton Banks of New Bern
Best Seat in the House
- Bob McKeever of Blounts Creek
March Mayhem Bracket Contest
- John Koran of New Bern
Mel Robbins Contest
- Kim Guy of Snow Hill
Southern Stars
|Patricia Moore
|Bethel, NC
|Regina Johnson
|Greenville, NC
|Gera Miles
|Greenville, NC
|Dion Dail
|Greenville, NC
|Emilia Gordon
|Winterville, NC
|Kathy Oakley
|Greenville, NC
|Dr. David Salmons
|New Bern, NC
|John Dunn
|Bogue, NC
|Judy Robison
|New Bern, NC
|Henry Tyson
|Greenville, NC
|Donna Robinson
|Ayden, NC
|Steve Christe
|Snow Hill, NC
|Dawson Nethercutt
|Washington, NC
|Randy Fulford
|Williamston, NC
|Jenny Higgins
|Greenville, NC
|Ron Smith
|Greenville, NC
|Donnie Phillips
|Greenville, NC
|Mike Rogister
|Greenville, NC
|Mike Jenkins
|Kinston, NC
|Dollie Lucas
|Greenville, NC
|Brenda McLamore
|Kinston, NC
|Ronald Evans
|Blackjack, NC
|Pastor Candace Wilson
|Havelock, NC
|Cassidy Canady
|Greenville, NC
|Terry Edwards
|Greenville, NC
|Tonya Lynch
|Greenville, NC
|Rose Gay
|Farmville, NC
|Colette Winkler
|Winterville, NC
|Anne Taylor
|Faison, NC
|Shannon Riggs
|Kinston, NC
|Claudia Alligood
|Bath, NC
|Chris Jenkins
|Kinston, NC
|Elaine Wainwright
|Winterville, NC
|Sue Henry
|Greenville, NC
|Diana Boyd
|Bath, NC
|Toye Branch
|Greenville, NC
|Misty Chase
|Snow Hill, NC
|Chappriel Putt
|Kinston, NC
|Sierra Harrison
|Greenville, NC
|Christa Wilder
|Greenville, NC
|Sarah Blakely
|Greenville, NC
|Kimberly Guy
|Greenville, NC
|Elaine Edwards
|Kinston, NC