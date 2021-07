There are roughly 19 million veterans living in the U.S., according to data from the Department of Veterans Affairs. California, Texas, and Florida are home to the most veterans, and Wyoming, Vermont, and Washington D.C. are home to the least.

American veterans live in virtually all of the country’s 3,142 counties. Even Hawaii’s tiny Kalawao County, which had no veterans living in it as of 2016, reported two veterans there according to 2019 Census Bureau estimates.

Stacker compiled a list of the counties with the most veterans in North Carolina using data from the U.S. Census Bureau. Counties are ranked by the highest percentage of residents that are veterans based on the Census’ 2019 5-year estimate. Keep reading to see where most veterans live in your home state.

#50. Person County

– Percent of residents that are veterans: 6.6% (2,044 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 30

— Korean War: 105

— Vietnam era: 913

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 632

— Gulf War (9/2001 or later): 364

#49. Duplin County

– Percent of residents that are veterans: 6.6% (2,954 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 92

— Korean War: 231

— Vietnam era: 1,504

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 692

— Gulf War (9/2001 or later): 435

#48. Montgomery County

– Percent of residents that are veterans: 6.7% (1,409 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 53

— Korean War: 189

— Vietnam era: 740

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 253

— Gulf War (9/2001 or later): 174

#47. Buncombe County

– Percent of residents that are veterans: 6.7% (13,942 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 695

— Korean War: 1,850

— Vietnam era: 6,619

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 2,620

— Gulf War (9/2001 or later): 2,158

#46. Lincoln County

– Percent of residents that are veterans: 6.8% (4,434 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 82

— Korean War: 297

— Vietnam era: 2,231

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 891

— Gulf War (9/2001 or later): 933

#45. Washington County

– Percent of residents that are veterans: 6.8% (646 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 62

— Korean War: 53

— Vietnam era: 332

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 133

— Gulf War (9/2001 or later): 66

#44. Franklin County

– Percent of residents that are veterans: 6.8% (3,527 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 44

— Korean War: 226

— Vietnam era: 1,355

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 998

— Gulf War (9/2001 or later): 904

#43. Cabarrus County

– Percent of residents that are veterans: 6.8% (10,466 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 324

— Korean War: 602

— Vietnam era: 3,895

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 3,368

— Gulf War (9/2001 or later): 2,277

#42. Pitt County

– Percent of residents that are veterans: 6.8% (9,550 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 229

— Korean War: 491

— Vietnam era: 3,755

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 2,806

— Gulf War (9/2001 or later): 2,269

#41. Beaufort County

– Percent of residents that are veterans: 7.0% (2,646 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 132

— Korean War: 297

— Vietnam era: 1,467

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 450

— Gulf War (9/2001 or later): 300

#40. New Hanover County

– Percent of residents that are veterans: 7.1% (13,020 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 392

— Korean War: 1,405

— Vietnam era: 5,214

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 2,952

— Gulf War (9/2001 or later): 3,057

#39. Columbus County

– Percent of residents that are veterans: 7.1% (3,115 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 93

— Korean War: 234

— Vietnam era: 1,357

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 817

— Gulf War (9/2001 or later): 614

#38. Jackson County

– Percent of residents that are veterans: 7.1% (2,542 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 67

— Korean War: 344

— Vietnam era: 1,443

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 258

— Gulf War (9/2001 or later): 430

#37. Rowan County

– Percent of residents that are veterans: 7.2% (7,813 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 361

— Korean War: 707

— Vietnam era: 3,592

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,555

— Gulf War (9/2001 or later): 1,598

#36. Warren County

– Percent of residents that are veterans: 7.2% (1,168 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 16

— Korean War: 106

— Vietnam era: 611

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 262

— Gulf War (9/2001 or later): 173

#35. Scotland County

– Percent of residents that are veterans: 7.3% (1,970 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 58

— Korean War: 165

— Vietnam era: 827

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 533

— Gulf War (9/2001 or later): 387

#34. Madison County

– Percent of residents that are veterans: 7.4% (1,306 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 22

— Korean War: 112

— Vietnam era: 573

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 313

— Gulf War (9/2001 or later): 286

#33. Alleghany County

– Percent of residents that are veterans: 7.5% (686 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 14

— Korean War: 117

— Vietnam era: 471

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 39

— Gulf War (9/2001 or later): 45

#32. Gates County

– Percent of residents that are veterans: 7.6% (701 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 25

— Korean War: 37

— Vietnam era: 242

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 270

— Gulf War (9/2001 or later): 127

#31. Nash County

– Percent of residents that are veterans: 7.7% (5,627 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 193

— Korean War: 468

— Vietnam era: 2,291

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,522

— Gulf War (9/2001 or later): 1,153

You may also like: Highest-rated Class of 2021 football recruits from North Carolina

#30. Polk County

– Percent of residents that are veterans: 7.8% (1,332 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 104

— Korean War: 215

— Vietnam era: 742

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 169

— Gulf War (9/2001 or later): 102

#29. Lee County

– Percent of residents that are veterans: 7.8% (3,549 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 75

— Korean War: 243

— Vietnam era: 1,314

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 996

— Gulf War (9/2001 or later): 921

#28. Davie County

– Percent of residents that are veterans: 7.9% (2,621 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 123

— Korean War: 270

— Vietnam era: 1,187

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 663

— Gulf War (9/2001 or later): 378

#27. Wilson County

– Percent of residents that are veterans: 8.0% (4,985 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 99

— Korean War: 331

— Vietnam era: 1,992

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,263

— Gulf War (9/2001 or later): 1,300

#26. Henderson County

– Percent of residents that are veterans: 8.2% (7,607 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 477

— Korean War: 944

— Vietnam era: 3,768

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,369

— Gulf War (9/2001 or later): 1,049

#25. Chowan County

– Percent of residents that are veterans: 8.2% (915 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 27

— Korean War: 59

— Vietnam era: 406

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 289

— Gulf War (9/2001 or later): 134

#24. Clay County

– Percent of residents that are veterans: 8.3% (752 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 18

— Korean War: 79

— Vietnam era: 492

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 138

— Gulf War (9/2001 or later): 25

#23. Johnston County

– Percent of residents that are veterans: 8.4% (12,257 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 365

— Korean War: 736

— Vietnam era: 3,823

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 4,163

— Gulf War (9/2001 or later): 3,170

#22. Macon County

– Percent of residents that are veterans: 8.4% (2,396 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 145

— Korean War: 372

— Vietnam era: 1,146

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 411

— Gulf War (9/2001 or later): 322

#21. Lenoir County

– Percent of residents that are veterans: 8.6% (3,772 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 133

— Korean War: 389

— Vietnam era: 1,764

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 822

— Gulf War (9/2001 or later): 664

#20. Haywood County

– Percent of residents that are veterans: 8.8% (4,374 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 200

— Korean War: 475

— Vietnam era: 2,211

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 769

— Gulf War (9/2001 or later): 719

#19. Transylvania County

– Percent of residents that are veterans: 9.0% (2,552 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 306

— Korean War: 265

— Vietnam era: 1,351

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 283

— Gulf War (9/2001 or later): 347

#18. Cherokee County

– Percent of residents that are veterans: 9.3% (2,167 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 47

— Korean War: 190

— Vietnam era: 1,515

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 178

— Gulf War (9/2001 or later): 237

#17. Pender County

– Percent of residents that are veterans: 9.4% (4,386 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 91

— Korean War: 320

— Vietnam era: 1,666

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,342

— Gulf War (9/2001 or later): 967

#16. Dare County

– Percent of residents that are veterans: 10.0% (2,914 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 66

— Korean War: 218

— Vietnam era: 1,654

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 543

— Gulf War (9/2001 or later): 433

#15. Perquimans County

– Percent of residents that are veterans: 10.4% (1,124 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 82

— Korean War: 121

— Vietnam era: 563

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 217

— Gulf War (9/2001 or later): 141

#14. Brunswick County

– Percent of residents that are veterans: 10.5% (11,608 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 250

— Korean War: 805

— Vietnam era: 6,792

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,916

— Gulf War (9/2001 or later): 1,845

#13. Jones County

– Percent of residents that are veterans: 10.6% (820 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 13

— Korean War: 55

— Vietnam era: 344

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 227

— Gulf War (9/2001 or later): 181

#12. Moore County

– Percent of residents that are veterans: 11.6% (8,599 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 435

— Korean War: 733

— Vietnam era: 3,068

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 2,403

— Gulf War (9/2001 or later): 1,960

#11. Pasquotank County

– Percent of residents that are veterans: 11.7% (3,503 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 80

— Korean War: 172

— Vietnam era: 1,119

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,006

— Gulf War (9/2001 or later): 1,126

#10. Pamlico County

– Percent of residents that are veterans: 12.7% (1,363 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 33

— Korean War: 210

— Vietnam era: 610

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 314

— Gulf War (9/2001 or later): 196

#9. Wayne County

– Percent of residents that are veterans: 13.9% (12,710 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 111

— Korean War: 593

— Vietnam era: 3,777

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 4,389

— Gulf War (9/2001 or later): 3,840

#8. Carteret County

– Percent of residents that are veterans: 14.2% (7,938 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 192

— Korean War: 569

— Vietnam era: 3,366

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 2,171

— Gulf War (9/2001 or later): 1,640

#7. Harnett County

– Percent of residents that are veterans: 15.2% (14,128 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 107

— Korean War: 405

— Vietnam era: 2,823

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 4,822

— Gulf War (9/2001 or later): 5,971

#6. Craven County

– Percent of residents that are veterans: 16.1% (11,860 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 233

— Korean War: 750

— Vietnam era: 4,072

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 3,037

— Gulf War (9/2001 or later): 3,768

#5. Currituck County

– Percent of residents that are veterans: 16.7% (3,371 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 71

— Korean War: 112

— Vietnam era: 1,033

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,131

— Gulf War (9/2001 or later): 1,024

#4. Camden County

– Percent of residents that are veterans: 18.0% (1,437 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 25

— Korean War: 97

— Vietnam era: 438

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 478

— Gulf War (9/2001 or later): 399

#3. Hoke County

– Percent of residents that are veterans: 19.4% (7,084 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 51

— Korean War: 211

— Vietnam era: 964

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 2,774

— Gulf War (9/2001 or later): 3,084

#2. Cumberland County

– Percent of residents that are veterans: 22.5% (49,832 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 282

— Korean War: 1,281

— Vietnam era: 10,304

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 17,822

— Gulf War (9/2001 or later): 20,143

#1. Onslow County

– Percent of residents that are veterans: 25.2% (27,928 veterans)

– Veterans by war:

— World War II: 147

— Korean War: 875

— Vietnam era: 4,950

— Gulf War (8/1990 to 8/2001): 8,893

— Gulf War (9/2001 or later): 13,063