Alerta de calidad del agua emitidas para: Mason’s Landing (Arroyo de Tranters) y Port Terminal

Washington, N.C. (WNCT) De las muestras del agua tomadas durante esta semana por Sound Rivers, Mason’s Landing y Port Terminal son los sitios que se presentaron con altos niveles de bacteria fecal.

Es recomendable que los usuarios recreativos tomen las precauciones necesarias para evitar problemas gastrointestinales e infecciones de la piel.

Los sitios que pasaron la examinación fueron: Bonner Point, Blount’s Bay, Cotton Patch Landing, Cypress Landing, Pamlico Plantation, Swan Point, Town Common, Washington Waterfront, Woodstock Point, y Yankee Hall Road.

Las bacterias por las que examinamos son, E coli las cuales se pueden encontrar en las aguas dulces, y son buenos indicadores de contaminación fecal reciente.

Sound Rivers es una organización sin fines de lucro cuya misión es monitorear y proteger las cuencas fluviales de Tar-Pamlico y Neuse, y preservar la salud y belleza natural de las cuencas fluviales a través de la justicia ambiental.

Este monitoreo es posible gracias a: Grady White Boats, Albemarle-Pamlico National Estuary Partnership, Z. Smith Reynolds Foundation, Cypress Landing on Chocowinity Bay, Lenoir UNC Health Care, Blackbeard Sailing Club, UNC Pavel Molchanov Scholars, and Melinda Vann and David Silberstein.

Para más información sobre la calidad del agua en su región, visite www.soundrivers.org/swimguide-es o envíe el mensaje NADAR a 33222 para recibir alertas de texto semanales.