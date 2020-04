BBB ofrece consejos para donantes de crowdfunding

RALEIGH, Carolina del Norte (WNCT) Las campañas de crowdfunding están ayudando a recaudar dinero para los afectados por las cancelaciones y cierres de coronavirus generalizados.

Estos eventos de recaudación de fondos en línea respaldan todo, desde programas continuos de almuerzos escolares gratuitos hasta la asistencia a empleados de la industria hotelera sin trabajo.

El crowdfunding puede hacer que el apoyo y la recaudación de fondos para una buena causa sea más fácil que nunca, pero no está exento de problemas.

Los estafadores pueden usar plataformas de crowdfunding para engañar a los donantes y robar dinero para uso personal.

O bien, el dinero se puede recaudar con las mejores intenciones, pero no terminar siendo utilizado para su propósito declarado.

¿Deberías donar a esa causa de crowdfunding?

Los posibles donantes de crowdfunding deben proceder con precaución e investigar antes de hacer una donación a cualquier persona o causa.

Better Business Bureau que sirve al este de Carolina del Norte (BBB) ofrece los siguientes consejos que ayudarán a practicar donaciones inteligentes si decide donar en una plataforma de crowdfunding.

Dar a las personas y organizaciones que conoces personalmente. Las organizaciones benéficas pueden ser examinadas, pero es mucho más difícil verificar la confiabilidad de las personas que han publicado una solicitud de ayuda financiera. La forma más segura de donar en una plataforma de crowdfunding es dar a alguien que ya conoce.

Las fotos no significan que una campaña sea legítima. Los estafadores a menudo usan imágenes de víctimas sin su permiso para hacer que los donantes crean que la campaña es legítima. Esto es especialmente cierto a raíz de una gran tragedia. Su primera línea de defensa contra una estafa de crowdfunding es una búsqueda de imágenes inversa. Verifique las fotos utilizadas en la campaña para ver si se han retirado de otro sitio web.

No todos los sitios de crowdfunding tienen las mismas reglas. Algunas plataformas hacen un mejor trabajo de revisión de proyectos y publicaciones que otras. Asegúrese de leer las reglas, regulaciones y procedimientos del sitio web. Por ejemplo, en un sitio, si una publicación afirma apoyar a las víctimas de una tragedia reciente, el sitio retiene los fondos recaudados para las víctimas y los distribuye directamente a las personas o familias identificadas. En otros sitios, los donantes deben confiar en el creador de la publicación para dar seguimiento a cualquier asistencia que prometen brindar.

La transparencia es la clave. Las descripciones vagas de cómo se utilizarán los fondos donados es una gran señal de alerta. Organizaciones benéficas e individuos confiables explicarán claramente el uso previsto de los fondos recaudados.

Evitar esfuerzos duplicados. Manténgase actualizado sobre las últimas noticias sobre los esfuerzos de apoyo a las víctimas. Si las agencias gubernamentales ofrecen pagar los costos de atención médica o funerales, por ejemplo, cualquier página de crowdfunding que ofrezca la misma asistencia tendrá que preguntar a los donantes si sus fondos se pueden usar de manera alternativa.

Cuidado con las apelaciones emocionales y las imágenes. A los estafadores les encanta estafar a las personas sin dinero contando historias demasiado dramáticas que provocan una respuesta emocional. Usualmente combinan sus apelaciones con súplicas urgentes, diciendo que necesitan el dinero en este momento. Además, pueden apoyar sus historias con imágenes desgarradoras.

Protege tu información personal. Antes de hacer una donación en línea, asegúrese de que el sitio web de la organización benéfica sea seguro (la dirección web debe comenzar con https: //) y que exista una política de privacidad con respecto al uso de su nombre, correo electrónico y otros datos personales.

No todas las donaciones son deducibles de impuestos. En general, las donaciones hechas para ayudar a una persona o familia específicamente identificada no son deducibles como donaciones de caridad para fines de impuestos federales. Además, si una organización sin fines de lucro solicita donaciones, vea si está exenta de impuestos como una organización benéfica bajo la sección 501 (c) (3) del Código de Rentas Internas.

Lee las letras pequeña. Además de la política de privacidad, la letra pequeña de un sitio web le dirá en qué condiciones (si es que lo hace) las donaciones serán reembolsadas y cómo el sitio maneja los cargos administrativos y de tarjeta de crédito.

Para obtener más consejos, visítenos en bbb.org o escriba al lfeliz@raleigh.bbb.org