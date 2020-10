Mes de prevención cibernética: BBB ofrece consejos de seguridad

RALEIGH, N.C. (WNCT) – Octubre es el mes nacional de prevención cibernética y el Better Business Bureau que sirve al este de Carolina del Norte (BBB) ​​les recuerda a los consumidores y dueños de negocios que consideren la importancia y la necesidad de renovar sus medidas de seguridad para las interacciones en línea.

Consejos de seguridad cibernética de BBB:

Comparta con cuidado. Lo que publicas puede durar toda la vida, así que piensa quién verá sus publicaciones y fotos, cómo se percibirán y qué información revelarán sobre usted.

Proteja su presencia en línea. Establezca la configuración de privacidad y seguridad en los servicios y dispositivos web a su nivel de comodidad para compartir información. Está bien limitar cómo y con quién comparte información.

Valora su información personal. Piense en su información personal como dinero: valorelo y protegelo. Tenga cuidado con los sitios que visita y asegúrese de estar en un sitio legítimo antes de ingresar información personal. Sea especialmente cauteloso con las comunicaciones que le imploran actuar de inmediato, ofrecer algo que suene demasiado bueno para ser verdad o solicitar información personal.

Haga que sus contraseñas sean largas y seguras. Utilice contraseñas largas con una combinación de letras mayúsculas y minúsculas, números y símbolos: ocho caracteres para la mayoría de las cuentas, doce caracteres para las cuentas financieras y de correo electrónico. No use la misma contraseña para varias cuentas, especialmente las de correo electrónico y financieras. Mantenga una lista impresa de sus contraseñas en un lugar seguro, no sobre o cerca de su computadora. Considere usar una aplicación de bóveda de contraseñas.

Bloquea su inicio de sesión. Para sus cuentas en línea, utilice las herramientas de autenticación más sólidas disponibles. Sus nombres de usuario y contraseñas no son suficientes; considere la autenticación de dos factores para cuentas clave como correo electrónico, cuentas bancarias y redes sociales, especialmente para el acceso en dispositivos móviles.

No haga clic en enlaces desconocidos. Ya sea en casa o en el trabajo, no haga clic en enlaces de fuentes desconocidas o correspondencia inesperada. Un clic falso puede infectar una computadora completa … o toda una empresa.

Preste atención a sus dispositivos conectados a Internet. Los termostatos inteligentes, los sistemas de control por voz, los automóviles e incluso los refrigeradores son solo el comienzo de la creciente lista de dispositivos que vigilan nuestros hogares y rastrean nuestra ubicación. Lea la política de privacidad y comprenda qué datos se recopilan y cómo se utilizarán.

Cinco pasos de BBB para la seguridad cibernética para empresas:

1. Identifique sus bienes. Haga un inventario de las tecnologías clave que utiliza y sepa qué información necesita para reconstruir su infraestructura desde cero. Haga un inventario de los datos clave que usa y almacena y realice un seguimiento de las posibles amenazas.

2. Proteja sus bienes. Evalúe qué medidas de protección necesita tener para estar lo más preparado posible para un incidente cibernético. Implemente políticas de protección para tecnologías, datos y usuarios, y asegúrese de que sus contratos con la nube y otros proveedores de servicios de tecnología incluyan las mismas protecciones.

3. Detecte incidencias. Adopte medidas que puedan alertar sobre amenazas actuales o inminentes a la integridad del sistema, o pérdida o compromiso de datos. Capacite a sus usuarios para identificar e informar rápidamente los incidentes.

4. Responda con un plan. Elabore y practique un plan de respuesta a incidentes para contener un ataque o incidente y mantener las operaciones comerciales a corto plazo.

5. Recupere las operaciones normales. Sepa qué hacer para volver a las operaciones comerciales normales después de un incidente. Proteja los datos confidenciales y la reputación de su empresa a largo plazo.

Para obtener más información sobre las mejores prácticas de seguridad cibernética en el hogar o el trabajo, consulte con Managing Your Child’s Online Safety, Back to School Internet Safety, yTips to Stay Cyber Secure When Working Remote, estos articulos tambien estan en Español.

Para obtener más consejos, visítenos a bbb.org o escriba a lfeliz@raleigh.bbb.org