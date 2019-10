Minuto a Minuto en ENC 10/16

GREENVILLE, N.C. (WNCT) Minuto a Minuto en ENC con lo último de lo que acontece en el área este de Carolina del Norte.

Votaciones anticipadas comienzan hoy

Las votaciones anticipadas para las elecciones municipales en noviembre empezaron hoy por la mañana.

Muchos candidatos buscan la reelección, mientras que para otros será su primera vez.

Esto incluye puestos para alcaldes y para el consejo del pueblo en los condados de Pitt, Onslow y Beaufort.

En el Condado de Pitt, el actual alcalde P.J. Connelly se enfrentará a Demetrius Hicks y Renee Boston-Hill.

Las votaciones anticipadas serán hasta el 1 de noviembre y las elecciones serán el 5 de noviembre.

2 enfrentan cargos por muerte por sobredosis

Dos personas enfrentan cargos luego de que un hombre perdiera la vida por una sobredosis.

De acuerdo con The Daily News of Jacksonville, Zachary Wayne Foster de 22 años y Marissa Kerr de 24 años fueron arrestados el martes.

Ambos enfrentan cargos por distribuir fentanilo a Morgan McKinney el 1 de marzo causándole la muerte al próximo día.

La autopsia realizada a McKinney muestra que falleció por una sobredosis de heroína y fentanilo.

Kerr y Foster se encuentran en el Centro de Detención del Condado de Onslow.

Conductor hospitalizado luego de que SUV impactara edificio

El Departamento de Bomberos de la Comunidad de Winterville indica que una persona se encuentra hospitalizada luego de que una SUV impactara un edificio el martes por la noche.

Bombero dicen que las 6:45 p.m., respondieron a un accidente en la intersección de las carreteras County Home y Worthington.

El accidente entre dos vehículos, causó que una SUV impactara un edificio.

Los vehículos sufrieron daños leves.

El conductor de la SUV resultó herido y fue transportado al Vidant Medical Center.

Oficiales advierten de posible brote de sarampión en Greensboro

Oficiales de la salud advierten al público de un posible brote de sarampión en un aereopuerto y un hotel en el área de Greensboro.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos y el Departamento de Salud del Condado de Guilford indica que una persona contrajo sarampión entre el 2 y 3 de octubre.

Oficiales indican que si aún no te haz vacunado contra el sarampión puedes comunicarte al 336-641-7777.

Aquellas personas que recibieron al menos una dosis de vacuna con sarampión o que nacieron antes del 1957 están protegidas contra la enfermedad.

Oficiales invitan a comunidad a tomar precauciones en caso de terremoto

El Departamento de Seguridad Pública invita a la comunidad que aprendan los tres pasos para protegerse durante un terremoto.

Oficiales dicen que más de 2.3 millones de personas participarán del Great Southeast Shakeout el jueves.

El evento es considerado como el simulacro mas grande del mundo.

Pero si no te haz registrado para participar, aún puedes practicar el Drop, Cover, and Hold on, las acciones recomendadas durante un terremoto.