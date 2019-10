Minuto a Minuto en ENC 10/28

GREENVILLE, N.C. (WNCT) Minuto a Minuto en ENC te trae lo último de lo que acontece en el área este de Carolina del Norte.

ALE arresta a más de 200 personas durante operativo estatal

Este pasado fin de semana, agentes del ALE arrestaron a más de 200 personas por cargos relacionados a alcohol, drogas y armas de fuego durante un operativo estatal.

El objetivo era investigar asuntos de violencia y criminalidad en tiendas ABC o locales vendiendo alcohol de manera ilegal.

Se realizaron dos ordenes de hallanamiento, detuvieron a tres conductores que estaban bajo los efectos del alcohol, incautaron varias sustancias controladas junto con 11 armas de fuego.

Emitieron alrededor de 399 cargos.

Entre las agencias involucradas se encontraba del ABC del Condado de Pitt.

Escuela crea conciencia sobre el ‘vaping’

El Distrito de las Escuelas del Condado de Pitt planifica realizar un evento para crear conciencia en los estudiantes de escuela superior sobre el cigarrillo electrónico.

Cada estudiante de la Escuela Superior D.H. Conley pasaran por el programa ‘Escape the Vape’.

El distrito realizará un seminario con Vidant, la Escuela de Medicina de East Carolina University y el Club de Estudiantes en Contra de Decisiones Destructivas.

El curso interactivo educará a los estudiantes sobre el peligro del tan llamado ‘vaping’.

El evento durará hasta el jueves.

Meses de incertumbre pudieran terminar para presupuesto estatal

Los meses de incertumbre con relación al presupuesto estatal pudieran terminar si los Republicanos en el Senado reciben ayuda de los Democratas para anular el veto del Gobernador Roy Cooper.

Los líderes del Senado han indicado que un voto de anulación pudiera llevarse a cabo el lunes por la noche.

Los Republicanos en el Senado que voten por la anulación necesitan que solo un Demócrata no realice el voto o que dos Democratas estén ausentes para promulgar el presupuesto.

Cooper había vetado el presupuesto en junio ya que indicaba que no incluía la expansión de Medicaid.

Se acerca fecha para prohibición de cáñamo para fumar

La media anual de agricultura está obteniendo votos finales porque negociadores han discutido algunas diferencias, particularmente sobre la producción y posesión del cáñamo destinado para fumar.

La Cámara y el Senado votarán por el Acta de Agricultura, que describe la estructura reguladora para expandir la industria del cáñamo medicinal e industrial.

Pero la medida declara que el cáñamo destinado para fumar sería ilegal comenzando el próximo mes de junio.

Las autoridades quieren la prohibición porque ese tipo de cáñamo es similar a la marijuana, haciendo difícil su diferencia.

El proyecto de ley dice que una revocación a la prohibición pudiera ocurrir.

Los agricultores involucrados en este tipo de cosecha se encuentran preocupados porque es un área que produce bastante dinero.

Hombre utilizará premio de lotería para tratamiento de cáncer

Ronnie Foster de Pink Hill dice que haberse ganado $200,000 en la lotería es lo que necesitaba para realizar su último tratamiento contra el cáncer.

Foster, ex trabajador del Departamento de Transportación, compró el boleto Win It All en Beulaville.

Foster planifica utilizar parte del dinero para pagar deudas médicas y ahorrar para el futuro.