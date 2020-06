Minuto a Minuto en ENC 6-1-2020

GREENVILLE, N.C. (WNCT) Las protestas continúan a través de la costa este de Carolina del Norte con la relación a la muerte de George Floyd.

Una autopsia independiente reveló que Floyd murió asfixiado por presión sostenida esto luego de que un oficial de la policía de Minneapolis se arrodilló en su cuello durante varios minutos.

Uno de los abogados de la familia, Antonio Romanucci, indicó que no solo la rodilla en el cuello fue la causa de la muerte pero también el peso de los otros dos policías sobre su espalda que impidió el flujo de aire en su cerebro.

Su muerte ha despertado muchas protestas a través de la nación y también aquí en ENC.

El domingo por la noche se registraron protestas en Greenville y a su vez se reportaron varios daños a edificios y patrullas de la policía de Greenville.

Según el Departamento de la Policía de Greenville, la protesta comenzó a eso de las 5 p.m. y a eso de las 6:45 p.m. algunos oficiales tuvieron que intervenir con varios protestantes quienes estaban lanzando piedras, ladrillos y botellas, destruyendo 10 patrullas.

GPD indica que tuvieron que lanzar gas lacrimógeno ya que algunas personas estaban destruyendo propiedades en el área de downtown en Greenville.

La policía realizó una conferencia de prensa hoy por la mañana indicando que 31 locales y 13 patrullas sufrieron daños y varios oficiales sufrieron heridas leves.

GPD ya ha realizado varios arrestos relacionados a las protestas y aún intenta identificar a otras personas que según ellos actuaron violentamente en el día de ayer.

Debido a las múltiples protestas ya registradas y a punto de registrarse, varios alcaldes han declarado toques de quedas como medida de seguridad.

En Washington habrá un toque de queda de 8 p.m. a 6 a.m., en Goldsboro de 9 p.m. a 6 a.m., en Wilson de 8 p.m. a 6 a.m. y en Greenville de 8 p.m. a 6 a.m.