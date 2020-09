Minuto a Minuto en ENC 9-3-2020

GREENVILLE, N.C. (WNCT) Las Escuelas del Condado de Onslow han sido notificadas por el USDA que el programa de verano para ofrecer comida gratis a estudiantes ha sido extendido hasta el 31 de diciembre.

Esto significa qué todo estudiante de 18 años o menos qué viva en el Condado de Onslow será elegible para recibir comida gratis mientras estén en la escuela o en cualquier lugar de nutrición estudiantil sin ningún costo.

Las comidas estarán disponibles en las escuelas cuando los estudiantes tomen clases presenciales.

En días en qué los estudiantes están participando de educación remota o en la Escuela Virtual de Onslow, habrán lugares en donde los padres podrán recoger los alimentos.

Una identificación estudiantil debe ser presentada a la hora de recoger la comida.

Para recibir una identificación para aquellos qué no tomen clases en las Escuelas del Condado de Onslow, los padres o tutores se pueden comunicar con él Departamento de Nutrición Estudiante de las Escuelas del Condado de Onslow al 910-478-3470.

Lunes/Martes/Jueves/Viernes:

• Recogido de alimentos desde 8:45 a.m. a 10:00 a.m.

Miercoles:

• Recogido alimentos desde las 8:45 a.m. to 11:45 a.m.

Lugares de Nutrición Estudiantil:

• Clyde Erwin Elementary

• Northwoods Elementary

• Dixon Elementary

• Richlands Elementary

• Hunters Creek Elementary

• Southwest Elementary

• Jacksonville High

• Southwest High

• Northside High

• Swansboro High