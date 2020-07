Riesgo de salud pública vinculado a desinfectantes para manos contaminados con metanol

RALEIGH, N.C. (WNCT) El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (North Carolina Department of Health and Human Services, NCDHHS) se une a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) y a la Administración de Alimentos y Fármacos (Food and Drug Administration, FDA), para alertar a los consumidores sobre los efectos adversos para la salud vinculados a desinfectantes para manos contaminados con metanol.

La advertencia surge luego de reportes de los Centros CDC sobre siete personas en Nuevo México que vivieron sucesos de salud graves, incluyendo ceguera permanente y muerte, debido a la ingestión de desinfectantes para manos, o de productos para untar, contaminados con metanol, los cuales fueron fabricados en México.



A diferencia del etanol (también conocido como alcohol etílico) o isopropanol – los cuales son ingredientes activos en la mayoría de los desinfectantes para manos, o en productos para untar a base de alcohol, y que están disponibles en el mercado – el metanol es un alcohol tóxico que puede causar ceguera y/o muerte cuando se absorbe por la piel, o cuando se ingiere. Nunca se deben ingerir desinfectantes para manos a base de alcohol.



La Administración FDA está trabajando conjuntamente con fabricantes y distribuidores para efectuar el retiro voluntario del mercado de aquellos productos contaminados con una cantidad significativa de metanol. La Administración FDA también está emitiendo una advertencia a los consumidores y proveedores de atención de salud acerca de que ha habido un fuerte aumento de productos fabricados en México que están etiquetados indicando contener etanol, pero que han dado positivo a prueba de contaminación por metanol.



El Centro CDC ha emitido las siguientes recomendaciones al público:

No ingiera ninguna cantidad de desinfectante para manos, ni de productos para untar, a base de alcohol. Tales productos químicos no están destinados al consumo humano y pueden provocar problemas de salud serios, incluida la muerte.

ingiera ninguna cantidad de desinfectante para manos, ni de productos para untar, a base de alcohol. Tales productos químicos no están destinados al consumo humano y pueden provocar problemas de salud serios, incluida la muerte. Verifique el desinfectante para manos, o el producto para untar a base de alcohol, usando la lista de pruebas y retiros del mercado de fabricantes, emitida por la Administración FDA. Si el producto que tiene aparece en tal lista, deje de usarlo y deséchelo de inmediato en contenedores apropiados para residuos peligrosos; no los vacíe ni los vierta por el desagüe.

Sólo use desinfectantes de manos para dicho fin previsto: para limpiar las manos.

use desinfectantes de manos para dicho fin previsto: para limpiar las manos. Mantenga el desinfectante de manos fuera del alcance de los niños, y supervise su uso.

Busque atención médica inmediata si ha ingerido desinfectante para manos a base de alcohol, o si experimenta síntomas por el uso repetido de estos productos en su piel; comuníquese al centro de emergencias por envenenamiento marcando el 1-800-222-1222 para obtener asesoría. Las señales y síntomas incluyen dolor de cabeza, visión borrosa o ceguera, náuseas, vómitos, dolor abdominal, pérdida de coordinación y disminución de agudeza mental.

Además de ponerse una cubierta facial y esperar a seis pies de distancia de los demás, el lavado de manos es un factor crítico para prevenir la propagación de COVID-19. Use agua y jabón siempre que estén disponibles para lavarse las manos, durante al menos 20 segundos, especialmente después de ir al baño, antes de comer y después de toser, estornudar o sonarse la nariz. Si no hay agua y jabón disponibles, use un desinfectante para manos que contenga al menos 60% de etanol.



Consulte el asesoramiento de salud oficial del Centro CDC o bien, visite el sitio: www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/fda-updates-hand-sanitizers-methanol para consultar la lista completa de la Administración FDA sobre pruebas y retiros del mercado de fabricantes.