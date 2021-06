Did you see it? US Space Force launches ‘national security payloads’ from NASA facility in Virginia, trail visible across East Coast

[anvato key=”eyJtIjoiTElOIiwidiI6IjY3MjEyNTMiLCJhbnZhY2siOiIyRFZ6bDlRUlZ2OHBZbnVMR0RTYXUzTVhnT1FPbnFQSyIsInNoYXJlTGluayI6Imh0dHBzOi8vd3d3LndhdnkuY29tL25ld3MvbG9jYWwtbmV3cy9hY2NvbWFjay1jb3VudHkvd2FsbG9wcy1yb2NrZXQtbGF1bmNoLXB1c2hlZC1iYWNrLXR1ZXNkYXktbW9ybmluZy8iLCJwbHVnaW5zIjp7ImNvbXNjb3JlIjp7ImNsaWVudElkIjoiNjAzNjQzOSIsImMzIjoid2F2eS5jb20iLCJzY3JpcHQiOiIvL3czLmNkbi5hbnZhdG8ubmV0L3BsYXllci9wcm9kL3YzL3BsdWdpbnMvY29tc2NvcmUvY29tc2NvcmVwbHVnaW4ubWluLmpzIiwidXNlRGVyaXZlZE1ldGFkYXRhIjp0cnVlLCJtYXBwaW5nIjp7InZpZGVvIjp7ImMzIjoid2F2eS5jb20iLCJuc19zdF9zdCI6IndhdnkiLCJuc19zdF9wdSI6Ik5leHN0YXIiLCJuc19zdF9nZSI6Ik5ld3MsTG9jYWwsVmlkZW8sTW9iaWxlIiwiY3NfdWNmciI6IiJ9LCJhZCI6eyJjMyI6IndhdnkuY29tIiwibnNfc3Rfc3QiOiJ3YXZ5IiwibnNfc3RfcHUiOiJOZXhzdGFyIiwibnNfc3RfZ2UiOiJOZXdzLExvY2FsLFZpZGVvLE1vYmlsZSIsImNzX3VjZnIiOiIifX19LCJkZnAiOnsiY2xpZW50U2lkZSI6eyJhZFRhZ1VybCI6Imh0dHBzOi8vcHViYWRzLmcuZG91YmxlY2xpY2submV0L2dhbXBhZC9hZHM%2Fc3o9MXgxMDAwJml1PSUyRjU2NzglMkZsaW4ud2F2eSUyRm5ld3MlMkZsb2NhbF9uZXdzJTJGYWNjb21hY2tfY291bnR5JmltcGw9cyZnZGZwX3JlcT0xJmVudj12cCZvdXRwdXQ9dm1hcCZ1bnZpZXdlZF9wb3NpdGlvbl9zdGFydD0xJmFkX3J1bGU9MSZkZXNjcmlwdGlvbl91cmw9aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cud2F2eS5jb20lMkZuZXdzJTJGbG9jYWwtbmV3cyUyRmFjY29tYWNrLWNvdW50eSUyRndhbGxvcHMtcm9ja2V0LWxhdW5jaC1wdXNoZWQtYmFjay10dWVzZGF5LW1vcm5pbmclMkYmdmNvbnA9MiZjdXN0X3BhcmFtcz12aWQlM0Q2NzIxMjUzJTI2Y21zaWQlM0QxMDIxNjQxJTI2cGlkJTNEMTAyMTY0MSUyNnZpZGNhdCUzRCUyRm5ld3MlMkZsb2NhbF9uZXdzJTJGYWNjb21hY2tfY291bnR5JTI2Ym9iX2NrJTNEJTVCYm9iX2NrX3ZhbCU1RCUyNmRfY29kZSUzRG5hMDAzJTI2cGxheWVyd2lkdGglM0Q4NzYlMjZwbGF5ZXJoZWlnaHQlM0Q0OTMmcHBpZD02MTc3MjY5NS0wYTY5LTQ4NzMtOTM2Ni1kZjQyM2Q4MTBmODEifX0sIm5pZWxzZW4iOnsiYXBpZCI6IlAzRDNEQjE0Ni0zQjUzLTQ3MzEtOUJCMi0xNkIyQTgzRUM3N0MiLCJzZmNvZGUiOiJkY3IiLCJ0eXBlIjoiZGNyIiwiYXBuIjoiQW52YXRvIiwiZW52aXJvbm1lbnQiOiJwcm9kdWN0aW9uIiwidXNlRGVyaXZlZE1ldGFkYXRhIjp0cnVlLCJtYXBwaW5nIjp7ImFkbG9hZHR5cGUiOjIsImFkTW9kZWwiOjJ9LCJvcHRPdXQiOmZhbHNlfSwic2VnbWVudEN1c3RvbSI6eyJzY3JpcHQiOiJodHRwczovL3NlZ21lbnQucHNnLm5leHN0YXJkaWdpdGFsLm5ldC9hbnZhdG8uanMiLCJ3cml0ZUtleSI6Imx4VE03OUJHRzZZWWJkVHVCc2lDVnFuNDA1bWFOcEFlIn0sImdvb2dsZUFuYWx5dGljcyI6eyJ0cmFja2luZ0lkIjoiVUEtMzI1MDczNjgtMjIiLCJldmVudHMiOnsiQURfU1RBUlRFRCI6eyJhbGlhcyI6IlZpZGVvLUFkIiwiY2F0ZWdvcnkiOiJWaWRlbyIsImxhYmVsIjoiW1tUSVRMRV1dIn0sIlZJREVPX1NUQVJURUQiOnsiYWxpYXMiOiJWaWRlby1QbGF5IiwiY2F0ZWdvcnkiOiJWaWRlbyIsImxhYmVsIjoiW1tUSVRMRV1dIn0sIlZJREVPX0ZJUlNUX1FVQVJUSUxFIjp7ImFsaWFzIjoiVmlkZW8tMjUlIiwiY2F0ZWdvcnkiOiJWaWRlbyIsImxhYmVsIjoiW1tUSVRMRV1dIn0sIlZJREVPX01JRF9QT0lOVCI6eyJhbGlhcyI6IlZpZGVvLTUwJSIsImNhdGVnb3J5IjoiVmlkZW8iLCJsYWJlbCI6IltbVElUTEVdXSJ9LCJWSURFT19USElSRF9RVUFSVElMRSI6eyJhbGlhcyI6IlZpZGVvLTc1JSIsImNhdGVnb3J5IjoiVmlkZW8iLCJsYWJlbCI6IltbVElUTEVdXSJ9LCJWSURFT19DT01QTEVURUQiOnsiYWxpYXMiOiJWaWRlby0xMDAlIiwiY2F0ZWdvcnkiOiJWaWRlbyIsImxhYmVsIjoiW1tUSVRMRV1dIn0sIlVTRVJfUEFVU0UiOnsiYWxpYXMiOiJQYXVzZSIsImNhdGVnb3J5IjoiVmlkZW8iLCJsYWJlbCI6IltbVElUTEVdXSJ9LCJVU0VSX1JFU1VNRSI6eyJhbGlhcyI6IlJlc3VtZSIsImNhdGVnb3J5IjoiVmlkZW8iLCJsYWJlbCI6IltbVElUTEVdXSJ9fX0sImhlYWx0aEFuYWx5dGljcyI6e319LCJodG1sNSI6dHJ1ZSwidG9rZW4iOiJleUowZVhBaU9pSktWMVFpTENKaGJHY2lPaUpJVXpJMU5pSjkuZXlKMmFXUWlPaUkyTnpJeE1qVXpJaXdpYVhOeklqb2lNa1JXZW13NVVWSldkamh3V1c1MVRFZEVVMkYxTTAxWVowOVJUMjV4VUVzaUxDSmxlSEFpT2pFMk1qTTNOamcwTWpOOS5QOE4wVkQxSExQTU5mcU00U2NBYTBoSzdpdmhqbnFUVGRYc1V2eE5xQlFJIn0%3D”]

WALLOPS ISLAND, Va. (WGHP) — It’s a bird. It’s a plane. It’s a Minotaur?

On Tuesday, Northrop Grumman’s Minotaur 1 rocket launched from NASA’s Wallops Flight Facility on Wallops Island in Virginia.

This mission, dubbed NROL-111, marks the US Space Force’s third small launch mission. The U.S. Space Force Space and Missile Systems Center’s Launch Enterprise provided the launch services from the Mid-Atlantic Regional Spaceport’s Pad 0B at Wallops Island.

It was carrying “three national security payloads for the National Reconnaissance Office,” according to NASA.

Across the mid-Atlantic region and East Coast, people lucky enough to have clear skies had a chance to see the action overhead as the rocket successfully launched at 9:35 a.m.

💫 Today at 6:30am ET, watch live coverage of a Minotaur I rocket lifting off from @NASA_Wallops. East Coast viewers may spot it, weather permitting.



At 7am ET, watch Administrator @SenBillNelson speak at the Global Space Exploration Conference. Details: https://t.co/z1RgZwQkWS pic.twitter.com/JgTMA8LcQG — NASA (@NASA) June 15, 2021

NASA’s Wallops Flight Facility is NASA’s only owned and operated launch range.