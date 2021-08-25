Edgecombe County Sheriff’s Office announces arrest of 10 on drug charges

TARBORO, N.C. — The Edgecombe County Sheriff’s Office has announced the arrest of 10 people by its Narcotics Taskforce on drug-related charges.
Officials said the arrests came at different times with investigations starting after citizen complaints. Drug crime tips can be sent to the sheriff’s office at (252) 641-7911.
Those arrested and facing charges are:
TROY J. HOWINGTON 409 SOUTH BELL STREET WHITAKERS, NC 27891
CHARGES:
2 CTS. SELL/DELIVER COCAINE
2 CTS PWISD COCAINE
MAINTAIN VEH/DWELL/PLACE CS
WILLIE LAMONT HARDISON 1103 ROMAINE STREET TARBORO, NC 27886
CHARGES:
SELL/DELIVER COCAINE
PWISD COCAINE
MAINTAIN VEH/DWELL/PLACE CS
WALDO PITTMAN 2525 MARSHALL LANE ROCKY MOUNT, NC 27801
CHARGES:
PWISD COCAINE
MAINTAIN VEH/DWELL/PLACE CS
RICKY DERON JENKINS JR. 203 S. SALLY JENKINS STREET PINETOPS, NC 27864
CHARGES:
2 CTS. SELL/DELIVER HEROIN
2 CTS. PWIMSD HEROIN
JHELISHA QUANIECE SMALLWOOD 387 RIDGEWOOD ROAD PRINCEVILLE, NC 27886 CHARGES:
3 CTS. PWISD COCAINE
3 CTS. SELL/DELIVER COCAINE
3 CTS. MAINTAIN VEH/DWELL/PLACE CS
KENDRELL RASHAWN DUPREE 138 LANGLEY CIRCLE PINETOPS, NC 27864
CHARGES:
SELL/DELIVER COCAINE
PWIMSD COCAINE
MAINTAIN VEH/DWELL/PLACE CS
BARRETT TYLER POWELL 156 RIVER RUN ROAD ROCKY MOUNT, NC 27801
CHARGES:
FELONY POSSESSION MARIJUANA
PWISD MARIJUANA
MAINTAIN VEH/DWELL/PLACE CS
JESSIE PHILLIPS JR. 920 COX AVENUE ROCKY MOUNT, NC 27801
CHARGES:
2 CTS. SELL/DELIVER COCAINE
2 CTS. PWISD COCAINE
2 CTS. MAINTAIN VEH/DWELL/PLACE CS
DESHAWN QUANTRELL MURPHY 311 BEASLEY STREET PRINCEVILLE, NC 27886
CHARGES:
SELL/DELIVER COCAINE
PWIMSD COCAINE
ANTHONY MAURICE THOMAS 207 KNIGHT STREET WHITAKERS, NC 27891
CHARGES:
3 CTS. SELL/DELIVER COCAINE
3 CTS. PWISD COCAINE
3 CTS. MAINTAIN VEH/DWELL/PLACE CE