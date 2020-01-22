Conley girls stay unbeaten in Tuesday night hoops action
GREENVILLE (WNCT) DH Conley survived the upset bid of rival South Central to stay undefeated on Tuesday night.
GIRLS SCORES
DH CONLEY 46, SOUTH CENTRAL 39
KINSTON 45, AYDEN-GRIFTON 34
EAST DUPLIN 52, CLINTON 44
WASHINGTON 50, GREENE CENTRAL 41
TRASK 35, DIXON 24
NORTH LENOIR 61, SOUTH LENOIR 27
LIBERTY CHRISTIAN 27, GRAMERCY 11
PARROTT ACADEMY 34, ROCKY MOUNT ACADEMY 26
BOYS SCORES
KINSTON 85, AYDEN-GRIFTON 28
FARMVILLE CENTRAL 99, SW EDGECOMBE 88
SOUTH CENTRAL 90, DH CONLEY 45
JH ROSE 77, SOUTHERN WAYNE 75
DIXON 66, TRASK 60
SOUTH LENOIR 53, NORTH LENOIR 40
PARROTT ACADEMY 68, ROCKY MOUNT ACADEMY 33
WASHINGTON 79, GREENE CENTRAL 71