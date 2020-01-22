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Conley girls stay unbeaten in Tuesday night hoops action

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GREENVILLE (WNCT) DH Conley survived the upset bid of rival South Central to stay undefeated on Tuesday night.

GIRLS SCORES

DH CONLEY 46, SOUTH CENTRAL 39

KINSTON 45, AYDEN-GRIFTON 34

EAST DUPLIN 52, CLINTON 44

WASHINGTON 50, GREENE CENTRAL 41

TRASK 35, DIXON 24

NORTH LENOIR 61, SOUTH LENOIR 27

LIBERTY CHRISTIAN 27, GRAMERCY 11

PARROTT ACADEMY 34, ROCKY MOUNT ACADEMY 26

BOYS SCORES

KINSTON 85, AYDEN-GRIFTON 28

FARMVILLE CENTRAL 99, SW EDGECOMBE 88

SOUTH CENTRAL 90, DH CONLEY 45

JH ROSE 77, SOUTHERN WAYNE 75

DIXON 66, TRASK 60

SOUTH LENOIR 53, NORTH LENOIR 40

PARROTT ACADEMY 68, ROCKY MOUNT ACADEMY 33

WASHINGTON 79, GREENE CENTRAL 71

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